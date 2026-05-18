Milei apoyó a Espert y ratificó su postura: "No odiamos lo suficiente a los periodistas"

El presidente Javier Milei salió en defensa este domingo de José Luis Espert y volvió a cargar contra el periodismo “que lo empujó al ostracismo”. La reivindicación del exdiputado nacional llegó luego de un giro en la causa que tramita en los Estados Unidos de Fred Machado, el empresario ligado a Espert acusado de narcotráfico.

Espert había renunciado a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la previa de las elecciones de octubre, luego de que se conocieran sus vínculos con Machado.

Sin embargo, el empresario -extraditado a Estados Unidos-, aceptó la semana pasada declararse culpable de conspiración para lavar activos y fraude electrónico, a cambio de que se retirara el cargo de narcotráfico. Un juez federal definirá este lunes si aprueba el acuerdo.

Si bien aún no hay una confirmación judicial oficial, el Presidente se valió del acuerdo para validar la figura de Espert, quien había viajado en repetidas oportunidades en aviones de Machado y admitió haber recibido un pago de US$200 mil del empresario. La versión del economista fue que se trató de un asesoramiento para una empresa minera guatemalteca propiedad de Machado. El contrato ascendía a un millón de dólares.

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, sentenció Milei en un extenso mensaje en sus redes. Y agregó: “Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad”.

El duro mensaje de Javier Milei contra el periodismo y la fuerte defensa a Espert

Con el nuevo giro en la causa, Milei cargó en duros términos contra la prensa, a la que acusó de “ensuciar, difarmar y condenar públicamente sin pruebas” a Espert en la previa de las elecciones nacionales. “Solo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”, sostuvo el Presidente.

En ese sentido, Milei puso el énfasis en el acuerdo de Fred Machado para declararse inocente respecto a los cargos de narcotráfico y cuestionó: "¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?“.

Las críticas del Presidente continuaron y enfatizó que muchos de los periodistas deberían pedir disculpas públicas. “Pero todos sabemos que no lo van a hacer, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar”, arremetió. El mensaje cerró con su habitual slogan contra la prensa: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

El acuerdo de Machado con la Fiscalía en Estados Unidos

Según informó La Nación, Machado -que está detenido en un penal de Oklahoma desde noviembre- formalizó la semana pasada ante los tribunales federales de Texas un acuerdo con la Fiscalía.

Este consistió en aceptar declararse culpable de dos cargos: conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude electrónico. Ambos conllevan penas graves que pueden llegar hasta 20 años de prisión, multas de US$250 mil y hasta 3 años de libertad supervisada.

El acuerdo representó un cambio radical en la estrategia de Machado, que originalmente se había declarado no culpable de todos los cargos y apuntaba a llegar a un juicio oral por jurados. Sin embargo, tras seis meses detenido, el exfinancista de José Luis Espert buscó negociar con la fiscal Heather Rattan con el objetivo de eliminar el cargo de mayor peso, el de narcotráfico.

En ese sentido, Machado admitió haber operado una estafa donde vendía aviones que pertenecían a otras compañías. La acusación original incluía que el argentino usaba aeronaves adquiridas mediante esos fraudes para trasladar droga a gran escala, detrás de una organización facilitaba el transporte de cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hasta Estados Unidos.

Con el cambio en la declaración, la audiencia quedó fijada para este lunes. Allí el juez Amos Mazzant III decidirá cómo avanzar y la eventual pena final. La socia de Machado involucrada en la causa, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya recibió en 2023 una pena de 16 años de prisión.

TN