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Corrientes: una mujer fue atacada por una yarará mientras buscaba yuyos para el mate

El hecho ocurrió en horas del viernes en la localidad de San Miguel. 

Por El Litoral

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 07:52

Una mujer de 75 años debió recibir atención médica luego de ser mordida por una yarará de la cruz mientras buscaba yuyos para el mate en el patio de su vivienda, ubicada en Colonia San Antonio, localidad correntina de San Miguel.

Según la información difundida por allegados a la familia, el episodio ocurrió durante la tarde del viernes 15 de mayo, cuando Luisana Inés Cañete salió al patio de su casa y se encontró con el animal.

La mordedura se produjo en uno de sus talones, situación que obligó a una rápida intervención médica debido al riesgo que representa el veneno de este tipo de serpientes.

Tras ser asistida, la mujer recibió cuatro dosis de suero antiofídico como parte del tratamiento indicado por profesionales de salud.

De acuerdo con lo informado, actualmente permanece en su domicilio y se encuentra en buen estado de salud, evolucionando favorablemente luego del incidente.

 

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