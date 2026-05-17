La Liga Correntina genera un enorme impacto social, deportivo y económico

La Liga Correntina de Fútbol (LCF) continúa consolidándose como una de las instituciones deportivas y sociales más importantes de la ciudad de Corrientes, no solamente por la competencia deportiva, sino también por el enorme movimiento humano, social y económico que genera cada fin de semana en los distintos barrios de la capital.

Actualmente, la LCF cuenta con 28 mil jugadores y jugadoras registrados en el sistema COMET, distribuidos en 9 categorías, desde niños y niñas de 8 años hasta competencias de adultos masculinos y femeninos.

Además, forman parte de la institución 27 clubes afiliados, lo que representa más de 200 equipos participando activamente durante toda la temporada deportiva.

Cada fin de semana se disputan más de 100 partidos en diferentes estadios de la ciudad, con actividad los sábados, domingos e incluso lunes, generando un movimiento permanente de familias, deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros, comerciantes y trabajadores vinculados a los servicios que rodean al fútbol.

Se estima que cada jornada moviliza a más de 10 mil personas, convirtiendo a la LCF en un verdadero motor social y económico para Corrientes.

El presidente de la LCF, Pablo Alonso, destacó: “La Liga Correntina no solamente organiza torneos de fútbol: detrás de cada partido hay clubes que contienen, forman y acompañan a miles de chicos y chicas en su crecimiento. El deporte es una herramienta fundamental para inculcar valores, disciplina, compañerismo y generar oportunidades”.

Asimismo, remarcó la importancia que tienen los clubes en las distintas zonas de la ciudad: “Los clubes cumplen un rol social enorme en cada barrio, son espacios de encuentro, de formación y de acompañamiento para muchísimos jóvenes y familias. Por eso siempre decimos que fortalecer a los clubes es fortalecer a toda la comunidad”.

El dirigente de la LCF también destacó que “el fútbol genera un importante movimiento económico para comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes, impactando de manera positiva en distintos sectores de la ciudad”.

“Muchas veces cuando se habla de fútbol solamente se piensa en lo deportivo, pero la Liga Correntina representa muchísimo más: representa contención social, inclusión, formación y también un movimiento económico muy importante para la ciudad. Cada club cumple una función fundamental en su barrio, acompañando a chicos, jóvenes y familias todos los días. Por eso creemos que invertir en el deporte y fortalecer a los clubes es invertir en el futuro de Corrientes”, expresó el dirigente.

Finalmente, el presidente de la LCF reafirmó el compromiso de seguir trabajando para continuar creciendo, fortaleciendo las competencias y acompañando el desarrollo deportivo y humano de miles de correntinos. “La Liga Correntina es una de las instituciones deportivas más importantes de la provincia. Detrás de cada partido hay esfuerzo, compromiso y miles de familias que hacen grande al fútbol correntino. Nuestro desafío es seguir creciendo, modernizando la Liga y acompañando a cada club para que el fútbol siga siendo una herramienta de inclusión y desarrollo para toda la ciudad”, concluyó Alonso.