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Paso de los libres

Corrientes: rescataron a un hombre que quedó atrapado en el incendio de una vivienda

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. 

Por El Litoral

Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 19:53

La Policía de Corrientes informó este domingo que efectivos lograron rescatar a un hombre que quedó atrapado en medio del incendio de una vivienda en la localidad de Paso de los Libres. 

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo  en una casa ubicada en inmediaciones de avenida Belgrano y avenida Di Tomaso, donde se desató un incendio. 

Por tal motivo, los efectivos acudieron al lugar y comenzaron con el corte de circulación vehicular y verificaron si había personas en situación de riesgo. En ese contexto, constataron que un adulto mayor permanecía atrapado dentro de una vivienda lindante, debido a que las llamas impedían su salida.

Ante la urgencia del escenario, dos efectivos policiales del GRIM junto a un agente que presta servicio en la Comisaría Tercera y que se encontraba ocasionalmente en la zona ingresaron al inmueble a través de una ventana sobre avenida Belgrano.

Para acceder, los uniformados debieron romper el vidrio de la abertura, logrando ingresar a la vivienda y rescatar al hombre de 77 años, quien posteriormente fue puesto a salvo. 

Minutos después arribó una dotación de Bomberos Voluntarios, que logró extinguir el incendio y evitar una mayor propagación del fuego.

De acuerdo con la información oficial, solo se registraron daños materiales y no hubo víctimas fatales ni personas lesionadas de gravedad.

Las actuaciones continúan en la dependencia policial correspondiente para determinar las causas que originaron el incendio.

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