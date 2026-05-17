DGR Corrientes 2026: más de 400 motos se unieron por la salud masculina

En una jornada simultánea en las principales ciudades del mundo, Corrientes reafirmó este domingo su liderazgo regional como sede del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR).

Con una inscripción récord que superó las 400 motocicletas, la rodada no solo deslumbró por su estilo clásico, sino que cumplió su misión de concientizar sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina. Desde jóvenes entusiastas hasta viajeros de ley con décadas sobre dos ruedas, la comunidad motera se unió por una causa noble.

Un récord de camaradería en el NEA

La edición 2026 del DGR en Corrientes superó todas las expectativas de la organización. El evento, que comenzó en la zona de Uniplaza y recorrió las calles capitalinas, logró congregar a motociclistas de todo el Nordeste.

“Estamos muy contentos porque tenemos más de 400 motos. Es un récord, vamos sumando cada vez más cada año, así que muy feliz por esta noble causa. Se siente un aire de camaradería”, destacó Marcos Artigas, uno de los organizadores locales.

Artigas subrayó el carácter federal de la sede: “En Corrientes somos sede de esta región; tenemos gente de Chaco, Formosa, Misiones y del interior de la provincia que vienen para celebrar este evento”.

Rodar con propósito: conciencia y prevención

Más allá del despliegue estético de trajes y motos vintage, el DGR mantiene un objetivo firme: salvar vidas.

El recorrido finalizó en las escalinatas del Marriott Hotel, donde la jornada cerró con bandas en vivo y un mensaje claro para la sociedad.

“El DGR es una rodada de conciencia por la salud mental masculina, la prevención del suicidio y el cáncer de próstata. Es una rodada solidaria por esta causa que es muy importante para nosotros”, resumió Artigas.

La iniciativa, impulsada a nivel global contó en la ciudad con el apoyo coordinado de la Municipalidad de Corrientes, personal de Tránsito y el sector privado.

Historias de ruta: la pasión incombustible de "Charly"

Entre el centenar de participantes, las historias de vida le dieron el matiz humano a la jornada. Es el caso de "Charly", un apasionado de las Vespa que, a sus 61 años, mantiene la misma chispa que cuando empezó a los 18.

“Manejo Vespa hace más de 40 años. Tengo una del año '79 y ando desde los 18 años”, relató Carlos, quien recordó su hazaña más memorable sobre dos ruedas: un viaje en solitario hasta Río de Janeiro cuando apenas era un joven.

“Le metí de corrido a los 18 años y no paré hasta que llegué”, recordó con nostalgia.

Sobre la motivación del evento, Charly fue honesto sobre el desafío de la solidaridad: “Me parece que está bien la iniciativa. Ojalá fueran más los que donan", reflexionó, invitando a la comunidad a que el compromiso no se quede solo en la presencia, sino también en el aporte económico para la investigación médica.

Un cierre a pura cultura "gentleman"

La desconcentración en la zona de la costanera marca el cierre de un domingo atípico para el tránsito correntino.

Con la participación de motociclistas que cuidaron cada detalle de su vestimenta y el estado de sus máquinas, el DGR 2026 dejó la vara alta para el próximo año, consolidando a la ciudad como un punto ineludible en el mapa mundial de la solidaridad sobre ruedas.