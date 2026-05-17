Benito Fernández eligió una canción de Yiyo para mostrar sus vacaciones en Corrientes

El diseñador de alta costura Benito Fernández pasó unos días de descanso en Corrientes y compartió un video con parte de su recorrido por la provincia con una canción de Yiyo y los Chicos 10.

En las imágenes se lo puede ver caminando por La Unidad, uno de los espacios recuperados más visitados de la ciudad, además de recorrer la tradicional feria de emprendedores en la Costanera.

La elección musical llamó la atención entre usuarios correntinos en redes sociales, ya que el diseñador optó por una canción del grupo local Yiyo y los Chicos 10 para ambientar su experiencia en la provincia.

Además de disfrutar de distintos atractivos turísticos, Benito Fernández también fue parte de la Distinguished Gentleman’s Ride, la tradicional rodada solidaria que reúne motociclistas de distintos puntos del mundo y que se realizó este domingo en la capital correntina.

La presencia del diseñador en la actividad y sus publicaciones generaron repercusión entre seguidores correntinos, que destacaron tanto su paso por la provincia como la elección de una canción local para mostrar el viaje.