Central Goya y Victoria de Curuzú accedieron a las semifinales

Central Goya y Victoria de Curuzú Cuatiá completaron el cuadro de semifinales del torneo Provincial de Clubes 2026 de fútbol, categoría primera división. Estos equipos se sumaron a Huracán de Goya y Lipton que el sábado ya se habían clasificado a esta instancia.

Durante la jornada de domingo, en el estadio Pedro Celestino López, Central Goya derrotó a Estudiantes de Virasoro por 4 a 1 y cerró la eliminatoria 5 a 2 a su favor después del empate en 1 en el partido de ida.

Justo Sosa, Alejandro Meza (2) y Joaquín Valenzuela fueron los autores de los goles para el elenco goyano. Mientras que Bautista Montiel marcó el único tanto visitante.

Mientras que en el duelo entre equipos curuzucuateños, Victoria eliminó a Barracas desde el punto del penal 6 a 5 después de 14 disparos. El partido terminó con triunfo de Victoria 1 a 0 con gol de Exequiel Soñer. Así, la serie quedó empatada y se tuvo que recurrir a los tiros desde los "doce pasos".

Los cruces semifinales se definirán por sorteo. Lipton tendrá ventaja deportiva en su eliminatoria. De acuerdo al mérito deportivo, después están Huracán, Victoria y Central.