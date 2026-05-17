Alerta amarilla por frío extremo en Corrientes: se esperan mínimas de 6°C esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que la provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla por frío extremo, y que se espera un descenso progresivo de las temperaturas durante la semana.

Según datos del organismo nacional, a partir de este lunes comenzará a sentirse con mayor intensidad el ingreso del aire frío, con temperaturas previstas entre 11°C de mínima y 19°C de máxima.

El frío continuará instalándose durante el inicio de semana y, de acuerdo con informes del INTA, podrían registrarse heladas agrometeorológicas en el sur correntino, fenómeno que suele impactar en actividades rurales y productivas.

Para el martes, el pronóstico prevé una jornada con 7°C de mínima y 18°C de máxima, acompañada por cielos ligeramente nublados.

El miércoles, las temperaturas oscilarían entre 9°C y 17°C, mientras que el jueves podría marcar uno de los registros más bajos de la semana, con una mínima estimada en 6°C.

Pronóstico para Corrientes: así seguirá el tiempo

Lunes: mínima de 11°C y máxima de 19°C

mínima de 11°C y máxima de 19°C Martes: mínima de 7°C y máxima de 18°C

mínima de 7°C y máxima de 18°C Miércoles: mínima de 9°C y máxima de 17°C

mínima de 9°C y máxima de 17°C Jueves: mínima cercana a 6°C y ambiente frío durante gran parte del día

Además, los datos del Servicio Meteorológico Nacional indican que no se esperan precipitaciones durante toda la semana, por lo que el tiempo permanecería estable, aunque con mañanas y noches marcadamente frías.

Ante las bajas temperaturas, recomiendan extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, sectores considerados más vulnerables frente a eventos de frío extremo.