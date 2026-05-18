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Serena Andreatta Carnaval de Corrientes Yiyo y los Chicos 10
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Las noticias más importantes del 18 de mayo de 2026

Por El Litoral

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 06:50

Caso Loan Peña: cómo será la inspección ocular que realizará la Justicia en Corrientes

Corrientes: hallaron a un niño de 2 años caminando solo por una playa

DGR Corrientes 2026: más de 400 motos se unieron por la salud masculina

Benito Fernández eligió una canción de Yiyo para mostrar sus vacaciones en Corrientes

Corrientes: rescataron a un hombre que quedó atrapado en el incendio de una vivienda

El Carnaval de Corrientes entregó sus premios 2026 y consagró a Ara Berá e Imperio Bahiano

Avanza el Hotel Escuela en el Iberá con 300 plazas, una idea traída de Francia

Boca Unidos rescató un punto en Salta

Alerta amarilla por frío extremo en Corrientes: se esperan mínimas de 6°C esta semana
 









 

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