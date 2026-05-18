Regatas y Ferro definen un lugar en las semifinales

Un pasaje a la semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26 se definirá este lunes en la capital correntina. Desde las 21.05, en el Fortín Rojinegro, Regatas recibirá a Ferro Carril Oeste en el quinto y decisivo encuentro de la lleva de cuartos de final. Para el trascendental cotejo, fueron designados como árbitros Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone .

La serie comenzó en Corrientes con triunfo de Ferro 95 a 85. Regatas logró empardar como local al vencer 81 a 60. En cancha de Boca Juniors, el verdolaga hizo las veces de local y se adelantó con una victoria 90 a 75, mientras que el Fantasma se impuso en el estadio Héctor Etchart 79 a 71 para empardar y forzar al quinto partido.

Imponer el ritmo de juego, parece ser la clave en cada partido de la eliminatoria. Regatas necesita un partido con bajo goleo y por eso Leandro Ramella quiere tener un equipo sólido defensivamente.

Regatas mostró en tres de los cuatro juegos a Juan Pablo Corbalán como su principal arma ofensiva. En el restante, el cuarto punto, Iván Gramajo se destacó en el ataque. Por su parte Ferro tuvo como principales referentes en el ataque a Emiliano Lezcano, Jano Martínez y Kevin Hernández.

El ganador de esta serie avanzará a la semifinal en donde se enfrentará al equipo vencedor de la llave que también se definirá en el quinto partido, este lunes, entre Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia e Independiente de Oliva.

Las entradas para el compromiso de este lunes en Corrientes estarán a la venta de 8 a 12 en el Club de Regatas, mientras que por la tarde se venderán de 16:30 en adelante en el Fortín Rojinegro.

Las plateas tienen un valor de $20.000 para socios y de $35.000 para no socios, mientras que la popular cuesta $9.000 para socios y $18.000 para no socios.