Cronograma de la Garrafa Social en Corrientes: días, horarios y barrios

El Gobierno de Corrientes dio a conocer el nuevo cronograma semanal de la Garrafa Social, operativo coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social para acercar gas envasado a precios accesibles a vecinos de distintos barrios de la ciudad Capital.

Según informaron, el recorrido comenzará el martes 19, cuando la venta se realizará en el barrio Unión, entre las 9:30 y las 10:30, en la Delegación Unión ubicada sobre Ex Vía y Cazadores Correntinos.

Luego, el operativo continuará en la Delegación Madariaga y Villa Celia, de 11:00 a 12:00, en avenida Raúl Alfonsín 3801, acercando garrafas a familias de esa zona.

Por otra parte, el miércoles 20, la comercialización se trasladará al barrio Anahí, donde la venta se realizará de 10:00 a 11:30, en la intersección de Canal 13 y Nueva Zelandia.

Desde la Provincia recordaron que el programa busca facilitar el acceso al gas envasado a sectores que no cuentan con red domiciliaria, mediante operativos itinerantes en distintos puntos de la ciudad.

Cronograma de Garrafa Social en Corrientes

Martes 19

Barrio Unión

Ex Vía y Cazadores Correntinos

9:30 a 10:30

Ex Vía y Cazadores Correntinos 9:30 a 10:30 Delegación Madariaga y Villa Celia

Avenida Raúl Alfonsín 3801

11:00 a 12:00

Miércoles 20