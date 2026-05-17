¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Serena Andreatta Carnaval de Corrientes Yiyo y los Chicos 10
Serena Andreatta Carnaval de Corrientes Yiyo y los Chicos 10
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CAPITAL

Cronograma de la Garrafa Social en Corrientes: días, horarios y barrios

Por El Litoral

Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 16:15

El Gobierno de Corrientes dio a conocer el nuevo cronograma semanal de la Garrafa Social, operativo coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social para acercar gas envasado a precios accesibles a vecinos de distintos barrios de la ciudad Capital.

Según informaron, el recorrido comenzará el martes 19, cuando la venta se realizará en el barrio Unión, entre las 9:30 y las 10:30, en la Delegación Unión ubicada sobre Ex Vía y Cazadores Correntinos.

Luego, el operativo continuará en la Delegación Madariaga y Villa Celia, de 11:00 a 12:00, en avenida Raúl Alfonsín 3801, acercando garrafas a familias de esa zona.

Por otra parte, el miércoles 20, la comercialización se trasladará al barrio Anahí, donde la venta se realizará de 10:00 a 11:30, en la intersección de Canal 13 y Nueva Zelandia.

Desde la Provincia recordaron que el programa busca facilitar el acceso al gas envasado a sectores que no cuentan con red domiciliaria, mediante operativos itinerantes en distintos puntos de la ciudad.

Cronograma de Garrafa Social en Corrientes

Martes 19

  • Barrio Unión
    Ex Vía y Cazadores Correntinos
    9:30 a 10:30
  • Delegación Madariaga y Villa Celia
    Avenida Raúl Alfonsín 3801
    11:00 a 12:00

Miércoles 20

  • Barrio Anahí
    Canal 13 y Nueva Zelandia
    10:00 a 11:30

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD