Cronograma de la Garrafa Social en Corrientes: días, horarios y barrios

El Gobierno de Corrientes dio a conocer el nuevo cronograma semanal de la Garrafa Social, operativo coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social para acercar gas envasado a precios accesibles a vecinos de distintos barrios de la ciudad Capital.
Según informaron, el recorrido comenzará el martes 19, cuando la venta se realizará en el barrio Unión, entre las 9:30 y las 10:30, en la Delegación Unión ubicada sobre Ex Vía y Cazadores Correntinos.
Luego, el operativo continuará en la Delegación Madariaga y Villa Celia, de 11:00 a 12:00, en avenida Raúl Alfonsín 3801, acercando garrafas a familias de esa zona.
Por otra parte, el miércoles 20, la comercialización se trasladará al barrio Anahí, donde la venta se realizará de 10:00 a 11:30, en la intersección de Canal 13 y Nueva Zelandia.
Desde la Provincia recordaron que el programa busca facilitar el acceso al gas envasado a sectores que no cuentan con red domiciliaria, mediante operativos itinerantes en distintos puntos de la ciudad.
Cronograma de Garrafa Social en Corrientes
Martes 19
- Barrio Unión
Ex Vía y Cazadores Correntinos
9:30 a 10:30
- Delegación Madariaga y Villa Celia
Avenida Raúl Alfonsín 3801
11:00 a 12:00
Miércoles 20
- Barrio Anahí
Canal 13 y Nueva Zelandia
10:00 a 11:30