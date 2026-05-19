La situación de “Fred” Machado es una complicación para Espert a pesar del apoyo de Milei

Con una media verdad, el presidente de la Nación, Javier Milei, defendió a su amigo y ex diputado José Luis Espert y consideró que sus problemas judiciales estaban resueltos. Pero la otra media, en rigor, complejiza la situación penal de Espert, con dos causas abiertas por su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, extraditado en los Estados Unidos.

Milei posteó el fin de semana que “la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA” de Machado por narcotráfico que, agregó, fue “utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”. Lo que ocurrió es que Machado llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Texas: se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude y, como parte de la negociación, la justicia le quitaba el cargo de narcotráfico.

Pero esa situación, no solo no beneficia a Espert, sino que complejiza su situación judicial en la que está acusado de cobrar dinero de Machado y de usar sus aviones en campañas políticas. Fondos y bienes que el empresario reconoce como producto de un delito.

Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado. Había sido detenido en 2021 en Río Negro y la justicia de aquel país lo buscaba por narcotráfico, lavado de dinero y fraude por una estafa piramidal para captar inversores para comprar aviones. En la campaña legislativa de 2025, en la que Espert encabezaba la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el dirigente peronista Juan Grabois lo denunció por cobrar 200 mil dólares de Machado en febrero de 2020.

A partir de allí resurgió la relación de Machado con Espert, que el dirigente siempre relativizó. Pero se empezaron a conocer detalles de la campaña electoral de 2019 en la que Espert fue candidato a presidente: usó 36 veces un avión privado de Machado –cinco de ellos con el empresario-, estuvo en su casa de Río Negro y lo acompañó a la presentación de un libro. Ninguno de los vuelos fue registrado como gasto de campaña, lo que era una obligación legal.

Espert se negó a contestar públicamente por la transferencia de Machado y cuando el empresario fue allanado se encontró el contrato: era por un millón de dólares. Finalmente, Espert dijo que sí había recibido la transferencia por un asesoramiento que nunca hizo. El desenlace por el escándalo político fue que Espert renunció a su candidatura y se pidió licencia en Diputados y luego fue allanado por la justicia.

Milei volvió a poner en escena el tema el fin de semana. “PERIODISTAS DE MIERDA (95%). A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME”, comienza el posteo del domingo del jefe de Estado.

“Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo. Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, sostuvo en otro tramo. También compartió posteos en Instagram en los que erróneamente se informaba que Espert había sido sobreseído en sus causas judiciales.

“Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por MISERABLES. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta”, defendió Milei con su estilo beligerante “ el profesor Espert”, como lo llama.

Pero lo que ocurrió en Estados Unidos con Machado hace que la situación judicial de Espert sea más compleja. El empresario reconoció haber cometido lavado de dinero y fraude. Es decir que del fraude en la venta de aviones luego blanqueó esos fondos ilícitos. Y a Espert lo investigan en dos causas por aprovecharse de esos fondos. Sin importar si provenían del narcotráfico o de otro delito.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi investiga los vuelos de Espert en los aviones de Machado. La justicia ya tiene determinado que “Med Aviation”, la empresa dueña de las naves, era de Machado, aunque no estaba a su nombre y pasó por varios prestanombres. Pilotos declararon como testigos que era Machado quién les pagaba el sueldo y pedía los viajes.

Quien figuraba como dueño es Horacio Rodríguez, quien fue allanado y le secuestraron el celular y la PC para ser peritadas. La justicia sospecha que Machado inyectó fondos ilícitos en la compañía. ¿Y Espert fue participe del delito de lavado al usar los aviones? Algunos investigadores creen que sí.

Por otra parte, el fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez investiga a Espert por las transferencias de Machado. No sólo la justicia acreditó que recibió la de 200 mil dólares por el contrato de asesoría que nunca hizo, sino también otras transferencias de personas sin capacidad económica para eso.

En esa causa se investiga también una estructura de lavado de dinero –que queda comprobado con la confesión de Machado- y un presunto enriquecimiento ilícito de parte del ex diputado.

“Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS. Con José Luis Espert, SIEMPRE del lado de la verdad y de la libertad”, cerró Milei su posteo de defensa. Por ahora, las causas siguen abiertas y con un horizante de malas perspectivas para Espert.

(Con información de Clarín)