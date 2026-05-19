En pocas horas, la Policía recuperó una moto robada en Goya

En un rápido accionar personal de la Comisaría Primera de Goya recuperó una motocicleta que había sido sustraída horas antes frente al Colegio Nacional, de esa ciudad.

El presunto autor tiene 30 años y quedó detenido después que los efectivos localizaran la Honda Wave en un domicilio de la calle Viamonte.

La motocicleta había sido robada en las inmediaciones de las calles Belgrano y Baibiene de esa ciudad donde su dueña la dejó estacionado, con sus respectivas medidas de seguridad, frente al establecimiento educativo.

A partir de la denuncia, el personal policial inició tareas investigativas urgentes que permitieron identificar el paradero del rodado, en pocas horas.Durante la tarde de este martes, yque también se encontraba en el lugar.El sospechoso fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría Primera de Goya, bajo la disposición de las autoridades judiciales correspondientes.Las autoridades policiales confirmaron que la motocicleta recuperada será restituida a su propietaria de manera inmediata, cumpliendo con las formalidades legales de la Fiscalía en turno.