Santa Fe y Corrientes relanzan el proyecto del puente interprovincial y la balsa entre Reconquista y Goya

El norte de Santa Fe y el sur de Corrientes decidieron avanzar en una agenda de integración física clave que lleva años paralizada. Intendentes, presidentes comunales y referentes del sector privado de ambas márgenes del río Paraná mantuvieron este martes una videoconferencia con un objetivo unánime: reactivar de forma urgente el servicio de balsa e impulsar el histórico proyecto del puente Reconquista-Goya.

La convocatoria estuvo liderada por el intendente de Reconquista y presidente de la Asociación para el Desarrollo Regional (ADR), Enri Vallejos, quien logró sentar en la misma mesa virtual a su par goyano, Mariano Hormaechea, junto a un nutrido bloque de representantes industriales y comerciales litoraleños. La intención es consolidar un bloque regional que hable "con una sola voz" para destrabar el financiamiento ante los gobiernos provinciales y la administración nacional.

Paso a paso: reactivación de la balsa fluvial

El primer paso operativo e inmediato de la cumbre consistió en analizar la propuesta para reanudar el paso fluvial a través de una balsa del Ejército de Goya. Tras gestiones avanzadas con el Estado Mayor del Ejército, se plantea un esquema comercial que resulte sustentable y conveniente para dinamizar el intercambio social y productivo.

Para operativizar la iniciativa de forma perentoria, los participantes resolvieron conformar una mesa chica de trabajo enfocada en evaluar:

Los costos operativos del traslado sobre el cauce del Paraná.

Las frecuencias semanales del servicio.

La designación de coordinadores técnicos, lugar que por el lado santafesino ocuparán Juan López Candioti (titular del Puerto Reconquista) y el secretario de Producción, Luis Mansur.

El puente y el paraguas del RIGI

El plato fuerte del encuentro fue el debate en torno al histórico proyecto vial que unirá las localidades de Reconquista/Avellaneda con Goya/Lavalle. Se trata de una megaobra estructural que ya cuenta con los estudios técnicos y el proyecto ejecutivo terminados desde hace décadas, pero que siempre chocó contra las sucesivas crisis presupuestarias del país.

Ante el nuevo escenario económico, los mandatarios y empresarios dialogaron sobre la factibilidad de amparar la construcción del puente bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las partes confían en que las ventajas impositivas y cambiarias de este marco normativo funcionen como un imán para atraer capitales privados nacionales y extranjeros.

Como resolución inmediata, acordaron redactar un documento conjunto para exigir que la obra sea declarada "prioritaria" y se incorpore de forma efectiva en el Presupuesto Nacional.

La mira puesta en el financiamiento de China

Durante el cónclave se recordó que el proyecto ya despertó en el pasado el interés de gigantes internacionales, puntualmente de la corporación estatal asiática CITIC Construction Co., Ltd., firma que llegó a rubricar un memorándum de entendimiento interprovincial para financiar las tareas.

En esa misma línea de gestiones internacionales, se confirmó que el Dr. Enri Vallejos evalúa por estas horas una invitación formal del Grupo CEDA para integrar una misión comercial estratégica a China.

El viaje institucional, que se encuentra en etapa de definición, tendrá como eje prioritario reflotar los canales de diálogo con los inversores orientales para presentar el proyecto ejecutivo del puente y abrir el juego a nuevos desembolsos que transformen de manera definitiva el mapa logístico del norte argentino.