Milei dijo que le “prefabricaron” una “controversia” a Menem y que Caputo es su "hermano"

En medio de la polémica desatada por la interna entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el principal asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, Javier Milei buscó restarle importancia al tema y aseguró que "la controversia del fin de semana está prefabricada".

“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, osea, eso está prefabricado, de hecho tanto Martín lo explicó dentro de Gabinete”, dijo el Presidente en declaraciones a Neura y se ofreció a pasar “un video que armó (Santiago) Oría que explica lo que le hicieron a Martín Menem”.

En esa línea, el mandatario insistió en que la situación fue armada “para generar un problema” y ratificó su vínculo estrecho con Caputo.

"Santiago Caputo es como un hermano para mi y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Yo lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma que pueden pensar una persona y la otra”, agregó.

De todas formas, el líder de La Libertad Avanza (LLA) consideró que, al interior de ese espacio, “es sano que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento”. Según dijo, “el pensamiento crítico contribuye”.

“Si no, miremos lo resultados: acá lo que importan son los resultados. Hice promesas en campaña, las cumplí todas”, enfatizó.

La Mesa Política donde Karina Milei, Caputo y los Menem tienen asiento se discontinuó esta semana al calor de la interna y volverá a reunirse el martes 26 de mayo a las 11 de la mañana. Antes, el Gabinete tiene previsto un encuentro para el próximo lunes después del Tedeum del 25 de Mayo.

El conflicto Menem - Caputo

Las declaraciones de Milei este martes surgieron en un intento por aclarar el conflicto que estalló el último fin de semana, que incluyó un cruce a través de las redes sociales entre Santiago Caputo, enfrentado a Karina Milei, y Martín Menem, quien responde a la hermana presidencial.

El conflicto comenzó este sábado, cuando desde el perfil @slcaputo de la red social X, la cuenta más asociada con el consultor, surgió una fuerte respuesta a otro tuit del usuario @PeriodistaRufus, que deslizaba críticas al Gobierno y al que el asesor vinculó con el presidente de la Cámara de Diputados, que la utilizaría como un cuenta anónima para lanzar dardos contra propios y hasta adelantar información que sólo manejaban miembros de la Mesa Política.

"Qué gagá @PeriodistaRufus", fue la respuesta de Caputo a un mensaje de esta cuenta, cuyo contenido incluyó un link que llevaba a la cuenta oficial en Instagram de Martín Menem.

A partir de esa publicación, gran parte de la masa tuitera de las Fuerzas del Cielo, la agrupación que apadrina Caputo, se propuso instalar que esa cuenta de X era una "blue", es decir, un perfil de los tantos que el presidente de la Cámara de Diputados usaría para instalar su discurso desde el anonimato y exponer sus críticas al oficialismo

Así, expusieron mensajes viejos de @Periodistarufus. Entre otras publicaciones, la cuenta había cuestionado al ministro de Economía Luis Caputo y hasta ironizado sobre los perros de Milei. Con la escalada del tema, ese perfil fue eliminado. Sin embargo, esa acción no le puso fin al problema.

"Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos", escribió @slcaputo.

El lunes, esta cuenta fuertemente asociada a Caputo aunque el asesor nunca admitió que estaba detrás, ratificó su permanencia al lado de Milei, aún en medio de la interna.

"Me iré con el Presidente o cuando él disponga", escribió. Un día después, recibió total respaldo del titular del Ejecutivo.