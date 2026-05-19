Scaloni se reunió con Tapia: “Enfocados y en modo Mundial”

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se reunió con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, a solo 23 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado”, fue el mensaje que compartió Tapia junto a una foto con Scaloni.

La reunión podría ser clave, ya que se espera que en pocos días Scaloni dé a conocer la lista definitiva con los 26 convocados que irán al Mundial 2026, donde la Selección argentina irá en busca de su cuarta estrella.

Una de las grandes curiosidades de la imagen fue una pequeña estatua que tiene en su escritorio, en la que él mismo sostiene la Copa del Mundo.

Este lunes se dio a conocer la noticia de que Tapia, quien se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes, finalmente podrá viajar al Mundial, aunque tendrá que pagar 30 millones de pesos como garantía.

En el Mundial 2026, la selección argentina, que es una de las candidatas a quedarse con el título, compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

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