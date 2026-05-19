Capacitaciones para docentes en Corrientes: cuándo serán y cómo inscribirse

El Ministerio de Educación de Corrientes informó este martes que la reconocida especialista en educación, Laura Lewin, encabezará esta semana una serie de capacitaciones destinadas a docentes y equipos directivos, bajo el lema: “Cómo gestionar tu aula sin gritar (ni enloquecer)”.

Las jornadas se desarrollarán el 21 de mayo en el Centro de Convenciones, con dos horarios disponibles: de 15:30 a 17:30 y de 18:15 a 20:15.

Mientras que el 22 de mayo la capacitación llegará a Saladas, donde se realizará en el Club Atlético Saladas, de 10 a 12 horas.

La propuesta forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial junto a la Escuela de Gobierno, con el objetivo de generar espacios de reflexión, intercambio y formación sobre los desafíos que atraviesa actualmente el sistema educativo.

Los interesados pueden inscribirse a través de: sima.mec.gob.ar/catalogo

La ministra de Educación, Ana Miño, explicó que la iniciativa apunta a acompañar a los docentes frente a situaciones cotidianas que se presentan en las escuelas.

“La idea es poder trabajar acerca de cómo gestionar el aula, darles a los docentes herramientas para poder trabajar y no sobrevivirla”, sostuvo.

Además, destacó la importancia de escuchar las experiencias de quienes se desempeñan diariamente en las instituciones educativas.

Según señaló, los docentes “tienen de primera mano la realidad que se vive dentro de las escuelas y del aula”.

La capacitación también llegará al interior

Desde la organización adelantaron que Laura Lewin recorrerá otras localidades correntinas en los próximos meses.

Entre ellas figuran Santo Tomé, Ituzaingó, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Mercedes y Goya.

Las fechas e inscripciones para esas sedes serán informadas próximamente.