Tras 14 años, despidieron a dos trabajadoras del SMN en Paso de los Libres

La ola de despidos en organismos nacionales también golpeó a trabajadores del interior del país. En Paso de los Libres, Verónica Soto, empleada contratada de la estación meteorológica local, quedó sin trabajo luego de casi 14 años de servicio. La mujer contó que fue una de las dos trabajadoras afectadas en esa dependencia y expresó su preocupación por el futuro laboral y económico.

“Soy una mujer grande de casi 50 años, salí a entregar currículums y a hablar con gente para conseguir trabajo, pero está bastante difícil”, relató Soto en diálogo con Radio Sónica. Según explicó, desde el organismo les informaron que la desvinculación responde a un proceso de ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional.

La trabajadora recordó además que durante la pandemia fue considerada personal esencial y cumplió extensas jornadas laborales. “Trabajábamos turnos de 12 horas. Perder este trabajo me cortó las piernas”, expresó con angustia. A pesar de haber sido notificada de su despido, decidió continuar trabajando por sus compañeros mientras aguardaba la liquidación final.

Sin indemización

Soto señaló que la situación es aún más compleja porque no tendrá derecho a indemnización debido al tipo de contratación que mantenía. “Tengo un hogar, tengo a mi madre y soy yo la que la ayuda a ella. Ahora le tengo que decir que no tengo cómo ayudarle”, lamentó.

Además, remarcó que gran parte de la sociedad desconoce la tarea que realizan quienes trabajan en estaciones meteorológicas del interior. “Casi nadie sabe lo que hacemos en Libres. Si yo no salgo a contar mi historia, nadie se entera de lo que nos pasó”, afirmó.

El caso de la trabajadora se suma a otros despidos registrados en distintas áreas estatales en medio del recorte presupuestario nacional. En ese contexto, Soto pidió que antes de aplicar la “motosierra” se tenga en cuenta “el desempeño