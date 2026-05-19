Así fue el operativo en la zona 0 de la desaparición de Loan

La desaparición de Loan Peña tuvo este martes un nuevo episodio en busca de su esclarecimiento, luego de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes se constituyera junto a fiscales, la familia y sus abogados y los defensores de los 17 imputados en la zona 0 del hecho.

Se trata de una inspección ocular que se extendió a lo largo de siete horas, desde las 10 de la mañana.

Naranjal de la casa de la abuela Catalina.

En total se recorrieron ocho kilómetros, en un terreno que incluyó la casa de la abuela Catalina, el naranjal, el lodazal donde fue hallado el botín del niño , incluso, el hotel "Despertar del Iberá", donde se alojaron 10 de los imputados y donde habrían mantenido cautivos a los otros niños que estuvieron el 13 de junio de 2024 junto a Loan.

Ausencia

Hubo una ausencia notoria. Si bien estaba previsto que el único imputado en la causa que participe sea el tío de Loan, Bernardino Antonio Benítez, el Servicio Penitenciario Federal no tuvo la capacidad necesaria para trasladarlo desde la Unidad Penal 7 de Resistencia (Chaco) para llevarlo a participar del operativo.

Participantes

Todos los integrantes del tribunal participaron pese a la lejanía de sus estrados de origen. En ese sentido, el presidente del cuerpo, Fermín Ceroleni, llegó acompañado de los jueces Eduardo Belforte (natural de Formosa), Simón Bracco (de General Roca) e incluso del cuarto magistrado, Enrique Bosch, de Resistencia.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación participó con la actuación como fiscal general de la doctora Tamara Pourcel, Juan Martín Mariño Fages como subrogante y los fiscales auxiliares Gabriel Romero Olivello, María Soledad Branchi y Nancy Vargas García.

La familia del niño se hizo presente. María Noguera y José Peña, los padres de la víctima de este caso, estuvieron junto a sus abogados Alejandro Vecchi y Belén Russo Cornara en el procedimiento.

Un momento de diálogo intenso se produjo cuando el Tribunal determinó no concurrir al sitio donde se presume que fue plantado como falsa prueba el calzado de Loan que se halló hundido en el barro. Mediante una gestión de los fiscales se logró concurrir al lugar, pese a la insistencia de los magistrados en que ya se contaba entre las evidencias del juicio con el plano de ese punto de la escena.

Satisfacción

Desde el entorno de la familia, así como de diversas partes, se pudo saber de la satisfacción por el resultado de esta acción, que pone en punto de cuenta regresiva hacia el debate que se realizará a partir del 16 de junio en Corrientes.