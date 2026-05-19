Narcomenudeo en Goya: tres detenidos tras un operativo simultáneo

Este martes se realizaron allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Goya que derivaron en la aprehensión de tres personas, vinculadas a otro procedimiento narco realizado el viernes pasado.

La Comisaría Quinta de esta ciudad, desarticuló una red de comercialización de estupefacientes a menor escala durante las primeras horas de la mañana de este martes, en una investigación por narcomenudeo.

El despliegue policial consistió en allanamientosSegún las investigaciones preliminares de la fuerza, los ahora detenidos guardarían una estrecha vinculación con otro allanamiento de similares características que la misma dependencia policial llevó a cabo el pasado viernes.Los procedimientos requirieron una fuerte coordinación logística y operativa de seguridad con el trabajo conjunto de la División de Investigación Criminal de la Comisaría Quinta, el apoyo de distintas dependencias policiales locales y la intervención especial del Grupo Táctico G.T.O.