¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Loan Peña Frío en Corrientes Colectivos en Corrientes Loan Peña Frío en Corrientes Colectivos en Corrientes
Loan Peña Frío en Corrientes Colectivos en Corrientes Loan Peña Frío en Corrientes Colectivos en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
GRAVE ACCIDENTE EN COLONIA LIBERTAD

Un camión atropelló a un operario en la Ruta 14 y se dio a la fuga en Corrientes

La víctima sufrió fracturas graves en ambas piernas y el chofer del vehículo de nacionalidad brasileña ya fue demorado
 

Por El Litoral

Martes, 19 de mayo de 2026 a las 19:22

Un operario que trabajaba en el kilómetro 398 de la Ruta Nacional Nº 14, fue atropellado este martes por un camión que dio a la fuga tras el siniestro vial.
La Comisaría de Colonia Libertad intervino en colaboración con la Fiscalía en turno, tras el hecho que involucró a un operario que realizaba tareas de bacheo sobre la calzada asfáltica. El hombre fue embestido por un camión de gran porte que continuó su marcha inmediatamente después del impacto, según detallaron.
Tras el abandono de persona, un operativo cerrojo coordinado por el personal de la Gendarmería Nacional permitió interceptar al camión fugado en el kilómetro 390 de la misma autovía. 


En ese lugar se procedió a la demora preventiva de su chofer, quien posteriormente fue identificado como un ciudadano de nacionalidad brasileña.
La víctima del atropello fue identificada como F.S.D., un trabajador oriundo de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos y luego de ser llevada al hospital, los médicos determinaron que presenta lesiones de carácter grave, con fracturas en ambas extremidades inferiores.
En el escenario del incidente trabajaron los peritos especializados para realizar las tareas de rigor correspondientes. La Fiscalía de Monte Caseros tomó intervención inmediata en el caso y dictó las directivas expresas junto a las diligencias legales que ya se están ejecutando para lograr el total esclarecimiento del hecho.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD