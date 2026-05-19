Narcomenudeo: incautaron elementos por más de $12 millones y detuvieron a una mujer

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina desarticularon una red de venta de estupefacientes en la localidad de Mocoretá, con tres allanamientos simultáneos donde secuestraron drogas, vehículos y tecnología por un valor económico superior a los $12 millones.

Los operativos fueron autorizados por el Juez de Garantías Subrogante de Monte Caseros, con la intervención directa de la fiscalía local.

Las tareas previas de investigación criminal derivaron en el despliegue de las fuerzas en tres puntos estratégicos de la ciudad, situados en el Barrio Industrial, la Ex Ruta 14 y el Pasaje Ibirá Pitá.

Durante las requisas en las diferentes viviendas, el personal de Prefectura logró decomisar plantas y envoltorios de marihuana, dosis de cocaína, teléfonos celulares, notebooks y dispositivos de almacenamiento de datos.Asimismo, los uniformados incautaron dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias y una motocicleta.El procedimiento judicial finalizó con la identificación de cinco personas vinculadas a la investigación.

Por disposición de la magistratura interviniente, cuatro de los ciudadanos involucrados quedaron sujetos a la causa en estado de libertad.Por otra parte, una mujer fue detenida y trasladada de inmediato a la Alcaidía de Mujeres de Curuzú Cuatiá.

Según trascendió de fuentes ligadas al caso, la implicada cuenta con antecedentes penales por un delito de similares características, habiendo cumplido prisión domiciliaria hace algunos meses.