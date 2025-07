Elecciones provinciales: entre el continuismo y el ajuste

“Más tarde o más temprano, llegará la época de hacer los recortes domésticos. El despilfarro es obsceno y los argumentos “sensibleros” no alcanzan para explicar semejante despliegue”.

Alberto Medina Méndez, El Litoral

Si es como parece, Corrientes votará con antelación al calendario nacional. Todos los ojos estarán puestos en nuestra provincia.

La elección de gobernador y vice en Corrientes adquiere importancia general. Para Milei, podría significar su primer gobernador, para la oposición el mantenimiento de un bastión.

Casi como no ha sucedido en los últimos veinte años, la Unión Cívica Radical y sus aliados corren peligro de pasar a una segunda vuelta electoral sin el triunfo asegurado.

Presumo que el oficialismo provincial no hubiera tenido problemas de no ser por su división interna, la no reelección de Valdés y la aparición de los libertarios.

Gustavo Valdés deberá tener sumo cuidado en elegir su candidato, hoy ni su mismo apellido le asegura un triunfo.

Muy probablemente, Ricardo Colombi tenga su pata justicialista en la fórmula, ya sea con el peronismo oficialista, al que hoy por hoy le faltan líderes, o con un sector importante del mismo.

En el juego de alianzas, el panorama se encuentra en una situación de repartir y dar de nuevo. El oficialismo con menos sellos y partidos chicos, Ricardo, con el peronismo o parte de él y con la ambulancia para recoger heridos.

Pero, existe un dato de la realidad que condiciona el panorama descripto: Javier Milei. Tener un gobernador de paladar negro es clave para el presidente y jugará todas sus fichas.

Sin embargo, el panorama liberal libertario no es claro. Quizás con un extraño como candidato, Camau Espínola, podría incrementar sus posibilidades de triunfo, pero ya no sería de su marca líquida y los beneficios políticos podrían diluirse.

Apostando por candidatos de la lechada inicial, aparece con fuerza el diputado nacional Lisandro Almirón, un escudero de Karina y Martín Menem. También pujan por ponerse el traje de candidato, un político del sector ideologista del libertarismo, Ricardo “Caíto” Leconte, y un tercero que está en el sector juvenil.

Precisamente, con la aparición rutilante en el escenario electoral de la fuerza libertaria, en los comicios adquiere singular importancia algo que en todos estos años jugó como una cuestión secundaria: la ideología y las propuestas.

Parecería que en la Provincia de Corrientes, la disputa sería entre “más de lo mismo”, con el representante de Valdés o con Ricardo, y los nuevos rumbos de un eventual triunfo del candidato del presidente Milei.

En los últimos veintitrés años, independientemente del ejecutor, la administración radical se destacó por su prolijidad, el cumplimiento en término del pago de los salarios públicos, y la realización de obras de pequeña y mediana envergadura.

Tuvieron la impronta de establecer una autocracia “blanda”, con un poder concentrado, una legislatura poco afecta a los planteamientos políticos y un periodismo dependiente de la pauta oficial. Muy pocos conflictos, se demostró la alta dependencia de los correntinos al dinero que desde el estado se vuelca sobre la economía.

Probablemente, el continuismo tenga mucha fuerza electoral precisamente por una gestión sin grandes sobresaltos, que tal vez pocos ciudadanos están dispuestos a cambiar por aquello que podría significar un salto al vacío.

Y aquí aparecen aquéllos que verdaderamente ofertarían un cambio, aunque no sabemos exactamente adónde nos conducirá esa alternativa: los libertarios.

Para intuirlo, recurrimos a la impronta mileísta en su gestión presidencial, y a la opinión de quién, a mi juicio, es el mejor intérprete del pensamiento presidencial en nuestra provincia: Alberto Medina Méndez.

En primer lugar, va de suyo que si triunfa la oferta libertaria, el gobernador electo tendrá que cumplir a rajatabla con las instrucciones presidenciales, especialmente por el modo de funcionamiento del poder “paleo”, una estructura dónde no se admiten disensos.

No existen posibilidades que un gobernador del “palo” mileísta se aparte de las órdenes presidenciales, la autonomía y el federalismo se constituirían en meras cuestiones declarativas.

Pues bien, ¿cuáles serían los nuevos parámetros que la oferta libertaria le haría a la ciudadanía en contra del continuismo? No tendríamos que ser muy sabios para saberlo: ajuste y más ajuste.

Lo dice Alberto Medina Méndez en su columna, dónde califica al despilfarro de las provincias como obsceno y anuncia que, más tarde o más temprano, llegará el momento de los recortes domésticos. No sabemos dónde reside lo obsceno ni cuáles serían los recortes. Los antecedentes nacionales nos dicen que no sería la “casta” la afectada sino los jubilados y empleados públicos.

Hay una dato de la realidad que deberá tenerse particularmente en cuenta: Corrientes no tiene déficit fiscal. Es decir, no se gasta más de lo que ingresa.

Es cierto, la Provincia no ha podido eludir su condicionante principal que es la pertenencia a la geografía más postergada de la Argentina, el Nea, pero es una cuestión geopolítica que un gobernador pocas posibilidades tiene de cambiar.

Corrientes, como todas las provincias de constitución similar, es de una alta dependencia de los dineros de recaudación nacional. Alrededor del 86,5% de sus recursos tienen dicho origen, mientras que sólo el 13,5% se genera en recaudación propia.

No obstante ello, es la Provincia del Nea con menor cantidad de empleados públicos en relación a su población. En 2014, Corrientes tenía 88.036 empleos públicos y una población de 1.065.962 habitantes. En 2023, la población aumentó a 1.231.219 habitantes, y los empleos públicos a 99.006.

Los cálculos, que provienen del IPECD (Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencias de Datos), elaborados a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010- 2022, determinan que en Corrientes, el porcentaje descendió de 83 empleos públicos cada mil habitantes en 2014, a 80 en 2023. El primer puesto en la región lo tiene Formosa con 113, Misiones segunda con 106 y luego Chaco, con 103.

De las mismas fuentes, en 2023 Corrientes tenía 196.000 puestos laborales registrados, de los cuales el 49,4 % eran del sector privado y el 50,6 % del ámbito público. También en este ítem se encuentra posicionada por debajo de sus vecinas: en Formosa, el 67 % son empleados públicos; en Chaco, el 57 % y en Misiones, el 54 %.

En suma, es necesario comenzar a separar el polvo de la paja. Corrientes se encuentra ubicada en una región dónde las ventajas comparativas fluyen en sentido negativo respecto a la instalación de industrias con fuerte crecimiento del empleo. Los gobernadores poco pueden hacer para cambiar la impronta geopolítica.

Habrá que conocer, de los continuistas para que quieren continuar y de los “ajustadores”, dónde quieren ajustar, cómo lo harán y dónde destinarán los excedentes que se generan en una provincia que tiene las cuentas públicas sin déficit.