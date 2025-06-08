Caminos al andar Navajas Artaza

n Reunidos con la familia vial en el “día del camino”, el gobernador hizo una pausa en sus tareas para celebrar la fecha y reflexionar junto a quienes coadyuvaron en la tarea de “hacer caminos al andar” según dijera el poeta español.

“La fecha es más que una simple recordación -decía don Adolfo-. Representa para nosotros el saber que hemos estado abriendo posibilidades a nuestro progreso y desarrollo, promoviendo las rutas que acercan los frutos del trabajo del hombre allí donde son requeridos, vinculándolo con todas las regiones del país.”

“Puede decirse con propiedad que en una década se está terminando con el aislamiento que por mucho tiempo fue una constante de nuestra situación provincial. De los 89 kilómetros pavimentados que existían en 1961 hemos sobrepasado hoy, en 1971, los 890 kilómetros.

“Este quehacer, permanentemente continuado a través de todos los gobiernos, representa una gran inversión de alto costo social. Para crear la infraestructura básica hemos postergado muchas veces otras necesidades públicas convencidos sin embargo, de que tal decisión era el único camino para asegurar en el futuro, la prosperidad de nuestro Pueblo.

Los medios de comunicación de la época, destacaban algunas características de las obras que se realizaban y cuya mención daba una idea concreta de lo que hacía el gobierno de Navajas Artaza. Dentro de los plazos previstos y a buen ritmo se llevaba a cabo la ruta 23 que se destaca en el panorama de las comunicaciones en la zona noreste del país.

En efecto; su desarrollo entre Paso de los Libres y la ruta Provincial 27 es la vinculación directa entre la costa del Río Uruguay y el Paraná. “Esta vinculación se prolonga por el este hacia el Brasil -decía el gobernador- a través del Puente Internacional y por el oeste, desde Bella Vista a Goya. La importancia interregional se complementa por servir también a campos de ganadería en una zona que tiene asimismo la mayor producción tabacalera y de citrus”.

Atento a las palabras del Gobernador seguía con atención el desarrollo de los anuncios el titular de la Dirección Provincial de Vialidad Ingeniero Manuel Valdez, sobre cuya destacada labor al frente del organismo, don Adolfo se refirió con palabras y gestos muy elocuentes.

En una apretada síntesis el gobernador agregaba: “En segundo lugar está el Puente sobre el río Santa Lucía-Paso Vaca que reemplazará al puente Bailey, permitiendo la continuidad en la construcción de la ruta Provincial 23, tramo ruta Provincial 27-Río Corrientes.”

“También la Ruta 5, en el tramo San Luis del Palmar-Caá Catí, que comienza a 5 kilómetros de la ciudad Capital y yendo en dirección este-sureste -decía el gobernador-, sirve a San Luis del Palmar y Lomas de Vallejos hasta su terminal, Caá Catí.” Se estaba dando respuesta a la supresión del ferrocarril denominado “El Económico” que fuera el único vínculo para que las producciones locales pudieran acceder a los mercados de consumo.

“Las obras a que hice referencia -afirmaba Adolfo Navajas Artaza al celebrar el día del Camino- se completan con otras que encara Vialidad Nacional, como la planificación de la ruta 120 en el tramo Goya hasta el Empalme con la ruta nacional 12 y los tramos hasta su límite con Entre Ríos.

Pedraplén sobre la Laguna Iberá - “Oficialmente se informa dice el diario El Litoral en su edición del 11 de febrero de 1973, que en pocos días quedará totalmente concluido el pedraplén que se construye sobre la laguna Iberá, entre la ruta 14 y las inmediaciones de Colonia Carlos Pellegrini”

Quienes alguna vez tuvimos que viajar a Santo Tomé y el propósito era acortar el tramo que unía, por ejemplo, Curuzú Cuatiá con la capital del folclore correntino, inexorablemente teníamos que cruzar en la vieja balsa sobre el gran espejo de agua, que si bien era un espectáculo casi incomparable, efectuarlo a menudo se transformaba en una ardua competencia con el reloj.

Hoy informa la prensa de Corrientes que “dicha obra eliminará el problema que originaba el cruce de ese tramo, que hasta el presente se realizaba utilizando los servicios de una balsa.

La vía de comunicación de referencia tiene una longitud aproximada de unos 1.500 metros y sólo resta la construcción del puente definitivo en su centro, inconveniente que en la actualidad está subsanado con la existencia en el lugar de un puente Bailey.

Esta obra constituye ya una tangible realidad, puesto que a la fecha ya se han realizado los primeros cruces en forma totalmente satisfactoria, y prácticamente el tramo ha quedado librado al servicio efectivo”.

Puentes integradores - Todo lo señalado aparecía como una mano tendida para dar la bienvenida a las imponentes realizaciones encaradas por el orden nacional. Decía don Adolfo: “Estas obras se complementarán en el corto plazo con las del Puente Corrientes-Antequera, el Complejo Zárate-Brazo Largo, la Ruta 14 en su totalidad desde el límite con Entre Ríos hasta Misiones y la señalada Ruta 12.”

Especial mención hizo el gobernador al trabajo de mejoramiento de rutas de los Consorcios camineros y puso de relieve el trabajo mancomunado entre Vialidad Nacional y el ente provincial.

“Estas concreciones deben servir para que la actividad económica se acreciente en forma que resulte un elemento multiplicador de bienes, de fuentes de trabajo, de aprovechamiento de nuestro potencial productivo.

Los campos beneficiados por estas mejoras de la infraestructura de transporte no deben valer más por el mero hecho del camino que tienen contiguo. Deben serlo por su racional explotación que justifique las inversiones Viales, de tan alto consto.

La tarea del Gobierno es procurar condiciones básicas para la generación de riquezas y los caminos son, por cierto, la primera consideración que podemos ofrecer a un porvenir mejor por el que estamos trabajando todos.”

Un camino que nos contenga - En su discurso el gobernador marcaba una clara lección subrayada de aliento y de sugerencias nítidamente afirmadas en la experiencia que afloraba en su decir: “Este porvenir estará dado por la eficiencia que podamos alcanzar en el desarrollo de las favorables condiciones que tiene Corrientes para el desarrollo de su ganadería y especialmente de su agricultura.

Debemos encarar una verdadera reestructuración de la actividad agrícola basada en la diversificación y adecuada rentabilidad que involucre la penetración tecnológica, el crédito, la asistencia técnica, infraestructura de servicios públicos, colonización, tenencia de la tierra y régimen de precios.

La consecuencia será la agroindustria, que justificará, por sí, el empeño presente, evitando que los caminos se conviertan en una vía rápida para el desarraigo, para el hombre que se va, urgido por opciones que debemos procurarle aquí y desde ahora.

“Cada vez que un obrador vial se asienta en una zona, comienza para ésta un proceso que la transforma, metro a metro, integrándola con otras que ya han recibido la civilizadora y progresista acción del camino.”