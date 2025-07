Caso Loan: los miembros de la fundación Dupuy no podrán hablar con los niños

Luego del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que hizo lugar a un pedido de excarcelación a siete de las diez personas acusadas de entorpecer una investigación federal por la desaparición de Loan Danilo Peña, también se dispuso una serie de restricciones.

Expresaron que todos seguirán procesados por delitos graves, entre ellos la privación ilegítima de la libertad de menores. También establecen expresan prohibiciones de tomar contacto con Macarena Peña (21), Camila Núñez (25) y los menores que el día de la desaparición de Loan estuvieron en paraje Algarrobal.

Cabe señalar que las diez personas son investigadas por entorpecer la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal de Goya por la desaparición de Loan en la localidad correntina de 9 de Julio.

La Cámara Federal de Corrientes, integrada por Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta Gladis Sotelo, hizo lugar a las excarcelaciones de Leonardo Daniel Rubio (38), abogado y oficial de la Policía de la Ciudad; a los abogados Elizabeth Noemí Cutaia (45), Alan Juan José Cañete (32) y Delfina Taborda (22); a la psicóloga Valeria Liliana López (50), a Pablo Gabriel Núñez (26) y a Pablo Javier Noguera (43), esposo de Cutaia.

La argumentación presentada para solicitar el beneficio es que no hay riesgo de fuga y que no tienen antecedentes penales, según expresa el escrito.

Sin embargo no todos corrieron igual suerte. Siguen privados de su libertad en esta causa Nicolás Gabriel Soria (42), alias "El Americano", quien decía ser agente de Interpol, la Central de Inteligencia de Estados Unidos y la Agencia Federal de Investigaciones pero sólo tenía un carnet de conducir expedido en Miami; el psicólogo tucumano Federico Rossi Colombo (43) y su colega Verónica Paola Machuca (43).

Fundación

Para la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, el grupo que decía contar con el aval de la Fundación Lucio Dupuy se habría encargado de influenciar los testimonios de algunos testigos del caso, entre ellos Macarena Peña, Camila Núñez y de algunos de los chicos que participaron de la excursión a un naranjal del paraje El Algarrobal el 13 de junio, cuando desapareció Loan.

Para la Justicia, el grupo retuvo a los chicos en un hotel de 9 de Julio con la excusa de brindarles contención. Por eso, les imputan delitos como "violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad" de los menores.

Respecto de "El Americano", también fue procesado por "suministro gratuito de estupefacientes" y por usurpación de títulos y honores. Para Pozzer Penzo, hay pruebas de que operó para que la investigación apuntara a un supuesto narco local y a la venganza como móvil.

Los camaristas también dispusieron que las siete personas beneficiadas con la libertad deberán cumplir varias medidas para no volver a un calabozo.

Además de presentarse ante las autoridades en forma periódica, no podrán salir del país -se les retuvo los pasaportes-, y no podrán volver a tener ningún tipo de contacto con Macarena Peña (21), Camila Núñez (25) y los menores que el día de la desaparición de Loan estuvieron en El Algarrobal.

La prohibición se hizo extensiva a otros chicos o adolescentes familiares de Loan o familiares de los imputados en la causa por la desaparición.

Otro de los puntos establece que deberán abstenerse de “difundir o hacer mención sobre los detalles de la causa, así como de referirse en los medios de comunicación -directa e indirectamente- a los niños involucrados en el presente proceso”.