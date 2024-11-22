Se apartarían de la causa Loan los fiscales de la Procuraduría de Trata

A cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad de 9 de Julio, se supo este viernes que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) dejaría de formar parte de todo el proceso investigativo, ante la falta de evidencias sólidas que respaldarían un delito de esa naturaleza.

"Ellos no consideran que en la desaparición de Loan haya un caso de trata de personas", consideró el periodista local Juan Cruz Velásquez, quien además expresó que para que eso se diera de manera formal, los fiscales del organismo deberán informar su determinación de manera escrita al fiscal Federal Mariano de Guzman y la titular del Juzgado Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

El 13 de junio pasado, Loan desapareció de manera enigmática en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, después de un almuerzo familiar en casa de su abuela Catalina Peña. Derivó en la detención de siete personas.