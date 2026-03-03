Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral y modificó el esquema contra el sarampi

Frente al avance del sarampión en la región, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso modificaciones en el Calendario Nacional de Vacunación y adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. La decisión se formalizó a través de la Resolución 339/2026, publicada en el Boletín Oficial.

A partir de la nueva normativa, la primera dosis deberá aplicarse a los 12 meses de vida, mientras que la segunda se adelantará y se administrará entre los 15 y 18 meses, en lugar de aplicarse al ingreso escolar, como establecía el esquema previo.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la actualización apunta a “reducir la ventana de vulnerabilidad” frente a enfermedades como el sarampión, la rubéola y la parotiditis, especialmente en la primera infancia. La medida se sustenta en evidencia epidemiológica nacional e internacional que señala que la disminución temprana de los períodos de susceptibilidad mediante esquemas oportunos es una de las herramientas más eficaces para prevenir brotes y limitar la transmisión ante casos importados.

La propuesta fue evaluada por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y contó con el aval técnico de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que destacó la importancia de fortalecer la inmunidad en edades tempranas.

El cambio también se apoya en el marco normativo vigente. La Ley 27.491, sancionada en 2018, establece la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el calendario y faculta al ministerio a introducir las actualizaciones necesarias según la situación sanitaria.

La disposición, que rige desde su publicación, alcanza a todas las personas que residen en el territorio nacional y modifica formalmente el esquema anterior, que preveía la segunda dosis al inicio de la escolaridad.

Esquema especial de transición

Además, la resolución contempla un tratamiento particular para niños nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 inclusive. Para esos grupos, la segunda dosis se completará a los cinco años de edad, con el objetivo de evitar brechas de cobertura durante la transición hacia el nuevo calendario.

Las autoridades indicaron que, en caso de detectarse esquemas incompletos, deberán completarse conforme a la nueva normativa, priorizando la equidad en el acceso y la continuidad de la protección.

Desde hace años, la vacuna Triple Viral constituye una herramienta central en la reducción sostenida del sarampión y la rubéola, enfermedades de alta transmisibilidad y con potencial de generar complicaciones graves, en especial en niños no inmunizados.

La actualización también responde al contexto regional. La persistencia de brotes en países cercanos y la movilidad poblacional incrementan el riesgo de reintroducción del virus en la Argentina. En ese marco, el adelantamiento de la segunda dosis busca anticipar el riesgo sanitario y acortar el período sin inmunidad completa.

Recomendaciones y contraindicaciones

La vacuna se encuentra disponible en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran protegidas por inmunidad natural y no requieren vacunación.

Está contraindicada para embarazadas, menores de seis meses, personas con antecedentes de reacción alérgica grave, inmunocomprometidos, pacientes con infección por VIH con valores de CD4 inferiores al 15% o a 200/mm³, personas bajo inmunosupresión farmacológica y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

Las autoridades recordaron que, aun en personas vacunadas, se debe considerar caso sospechoso a quien presente fiebre superior a 38°C acompañada de exantema. En esas situaciones se recomienda aislamiento domiciliario por siete días, consulta médica inmediata y evitar traslados innecesarios.

El ministerio insistió en la necesidad de cumplir y actualizar el calendario en todas las edades, especialmente en viajeros y personal de salud, para sostener las coberturas y prevenir nuevos brotes.