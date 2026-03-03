¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Parque Cambá Cuá espacio mariño río Paraná
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 3 de marzo

Por El Litoral

Martes, 03 de marzo de 2026 a las 07:02

Tragedia en el río Paraná: una niña murió ahogada tras ser arrastrada por la corriente

Un joven murió tras el choque entre una moto y un auto que se dio a la fuga en Corrientes

El Espacio Mariño desvinculó a un colaborador tras denuncias públicas por abuso sexual

Corrientes: Prefectura incautó más de 128 kilos de marihuana ocultos en un pinar de Ituzaingó

En febrero Corrientes registró máximas de 44 grados y una sequía extrema

"La Unidad Emprendedora": requisitos y pasos para inscribirse en la nueva feria de Corrientes

Retiran árboles con riesgo de caída en el parque Cambá Cuá y anuncian plan de reforestación

Juan Pablo Valdés inauguró una escuela en Chavarría que contó con una millonaria inversión

