River empató 1-1 con Independiente Rivadavia y espera por Eduardo Coudet

River Plate empató 1-1 frente a Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Apertura. El encuentro se disputó en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza.

El equipo de Núñez fue conducido de manera interina por Marcelo Escudero, mientras aguarda la llegada de Eduardo Coudet. En un primer tiempo intenso y con situaciones en ambos arcos, el marcador se abrió a los 17 minutos.

Gonzalo Ríos sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero "millonario" y puso en ventaja al conjunto mendocino. River reaccionó y encontró la igualdad, que se mantuvo por las intervenciones decisivas de Santiago Beltrán.

El gol de River se produjo luego de una asistencia precisa de Ian Subiabre que le permitió a Gonzalo Montiel conectar de cabeza y marcar el 1-1. El tanto llegó en el tramo final de una primera parte dinámica y cambiante.

En el complemento, el desarrollo fue más equilibrado y con menos situaciones claras. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el resultado no sufrió modificaciones.