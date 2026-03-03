ARCA denunciará a la AFA por presuntas facturas falsas en obras del predio de Ezeiza

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) prepara una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas en el predio de Ezeiza. La investigación apunta a comprobantes emitidos por empresas que habrían facturado millones por obras que no se realizaron o carecían de respaldo operativo.

El eje de la presentación judicial se centra en sociedades sin bienes registrados, sin empleados o con actividades declaradas ajenas a los trabajos facturados. Según trascendió, la denuncia se formalizaría luego de que la AFA se negara a entregar el listado del personal que ingresó al predio para ejecutar las obras.

Desde la entidad del fútbol argumentaron que parte de esos ingresos deben catalogarse como “privados confidenciales”. Además, señalaron que analizar cada trabajador requiere determinar previamente quién realizará esa tarea, en función de la confidencialidad invocada.

En enero, Arca ya había realizado una presentación ante el juez Diego Amarante, aportando información sobre firmas presuntamente falsas que habrían trabajado con la AFA.

Entre los casos mencionados figura Meroka SRL, que facturó 7 millones de pesos por obras en Ezeiza. La empresa declara actividades como fast food, bebidas, reparación de edificios y venta de cereales, no posee bienes registrados y no fue hallada en el domicilio declarado.

También aparece Maxstore SA, que emitió comprobantes por 23 millones de pesos por trabajos de pintura. Declaraba venta de electrodomésticos y equipos de audio, no fue encontrada en su domicilio fiscal y no tendría capacidad económica compatible con los montos facturados.

Otro caso es el de Central Hotel SRL, que facturó 9,6 millones de pesos por supuestas obras. Su actividad declarada es alojamiento y servicios gastronómicos, no registra empleados y no exhibe respaldo económico acorde a los importes.

Conflictos legales de la AFA

La nueva denuncia se sumaría a la causa que ya enfrenta la AFA por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, el juez Amarante citó a indagatoria al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, además de disponer la prohibición de salida del país.

Según Arca, la AFA actuó como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos dentro del plazo legal. El total bajo investigación supera los 19.300 millones de pesos, tras una ampliación que elevó la cifra denunciada.

Para el organismo recaudador, la falta de depósito en tiempo oportuno configura el delito de omisión, dado que el deber surge de su carácter de agente de retención.

