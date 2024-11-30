¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Justicia de Corrientes Municipalidad de Carolina Teatro Vera
Corrientes

Fue sorprendido con un arma de fuego y quedó detenido 

Por El Litoral

Sabado, 30 de noviembre de 2024 a las 10:55

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre que fue sorprendido un arma de fuego en la localidad correntina de Esquina. 

Efectivos policiales realizaba operativos de control en el arroyo Vega, cuando divisaron que un hombre estaba transportando un arma de fuego tipo carabina calibre 22 LR, sin marca ni número. 

Además, el arma tenía mira telescópica y un cargador con seis cartuchos intactos.

Ante el hecho, el hombre  no pudo acreditar propiedad ni la tenencia legítima del arma.

Ante tal circunstancia, se puso en conocimiento de la autoridad judicial en turno, iniciándose las diligencias que corresponden al caso.

