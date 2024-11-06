Policías correntinos se capacitaron en Misiones y Córdoba

En el edificio de la Jefatura de Policía recibieron a tres integrantes de la División Policía Alto Riesgo (P.A.R.), que culminaron con éxito y con destacada actuación, cursos de profesionalización que se llevaron a cabo en otras provincias argentinas.

El titular de la fuerza comisario general Miguel Ángel Leguizamón y el subjefe comisario general Walter Darío Aceval, felicitaron a los tres efectivos, que llegaron acompañados por el Jefe de la división a la cual pertenecen, comisario mayor Pablino Meneses.

Se trata del sargento Jorge Alberto Pinchetti, quien participó del "3° Curso de Instructor Nacional de Defensa Policial y Uso Racional de la Fuerza”", que fue dictado por el Departamento de Capacitaciones Especiales, Defensa Policial de la Provincia de Misiones.

Tuvo una duración de dos años, con exámenes permanentes y presenciales, el cual estuvo dividido en dos tramos. Al finalizar el primer año aprobó el “Curso de Monitor de Defensa Policial y Uso Racional de la Fuerza PR 24”, junto a efectivos del Servicio Penitenciario, Policía Nacional del Paraguay y Ejercito Argentino, entre otras fuerzas de seguridad .

Por otra parte, el oficial ayudante Gonzalo Insaurralde y el sargento Sergio Altamirano realizaron y aprobaron el "5° Curso de Técnicas Operativas Policiales", brindado por personal de la División Técnicas de Operaciones Urbanas, de la Provincia de Córdoba.

Se desarrolló desde el 15 de octubre al 1 noviembre del presente año, y tuvo una duración de 136 horas cátedras. Además participaron integrantes de distintas fuerzas del país, como ser representantes del Chaco, Tucumán, Córdoba, entre otros. Cabe señalar que de un total de 28 cursantes, solo aprobaron 15 efectivos, haciendo mención que el oficial Insaurralde obtuvo el primer promedio del curso.

Este tipo de capacitaciones afianzan la profesionalización de la Policía de Corrientes.