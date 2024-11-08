Un chaqueño fue detenido acusado de un delito de abuso sexual

Un hombre, oriundo de la vecina provincia del Chaco fue detenido en Curuzú Cuatiá en el marco de una investigación de un delito de abuso sexual, denunciado en la localidad de Cazadores Correntinos.

El operativo llevaron a cabo sobre el acceso Oeste de la ciudad personal de la División de Investigación Criminal y de Comisaría Segunda, según detallaron, dependientes de la Unidad Regional III.

Por tareas de inteligencia pudieron determinar que a determinado horario, el buscado cruzaría por ese lugar.

Los efectivos procedieron a la detención de esta persona oriunda de la provincia de Chaco mayor de edad quien se encontraría involucrado en una causa judicial de abuso sexual, cometido en la localidad de Cazadores Correntino, donde cumplía funciones laborales, indicó el portal El Diario de Curuzú.

El detenido quedó alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Distrito Primera de Curuzu Cuatiá por disposición de la Fiscalía interviniente.

Entretanto, se avanzaron con otras actuaciones judiciales como ser la contención de la denunciante y pericias psicológicas.

Además, mientras se avance con la investigación, acelerarán los procesos para obtener mayores evidencias para sumar al expediente que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal, con la colaboración del personal policial.