Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
CORRIENTES

En un operativo cerrojo recuperaron en Itatí una motocicleta de alta cilindrada

Se trata de una CG Titan hallada en un baldío

Por El Litoral

Martes, 10 de diciembre de 2024 a las 19:41

Personal de la Comisaría de Distrito Itati, en el marco de una rápida investigación desplegada en colaboración con la Unidad Fiscal, montó un amplio operativo cerrojo y recuperó una motocicleta de alta cilindrada que fuera denunciada como sustraída.
Se movilizaron en relación a una causa judicial iniciada por supuesto hurto que los condujo a una zona de malezas, al costado de una cañada, situada en el Barrio Ibiray de la localidad. Recuperaron allí la Honda CG Titan, que fuera denunciada como sustraída.


Además, realizaron observaciones de cámaras, de seguridad,  geolocalizaciones del área y entrevistaron a testigos en búsqueda de la individualización de los autores del hecho quienes estarían ya identificados.
La motocicleta, ya fue entregada a su legítimo propietario bajo acta correspondiente. 
 

