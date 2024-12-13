Fue a rendir un examen y le robaron su moto en el colegio

Un joven de 19 años se presentó en la siesta del jueves a rendir un examen final en el colegio secundario “Dr René Favaloro” del barrio Doctor Montaña y le robaron su moto que dejó estacionada en el portón de acceso a la institución.

Ratos después personal policial de la Comisaría 14ª Urbana en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones recuperó el rodado, una Corven Energy de 110 cilindradas.

Los efectivos habían desplegado un operativo cerrojo y rastrillajes por la zona que incluyó, baldios, basurales y pasillos. Mediante la investigación tomaron conocimiento de que el rodado fue visto en la zona, por lo cual centralizaron la búsqueda.

Lograron hallar la moto, que presentaba la llava de ignición violentada. Estaba frente a una casa y al parecer el responsable de su tenencia sería un menor de edad.