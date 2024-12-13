Murieron cuatro personas a causa de distintos siniestros viales en Corrientes

Murieron cuatro personas en las últimas horas en Corrientes a causa de siniestros viales, con los cuales las estadísticas por esta causa se elevó a 134 casos, en lo que va del 2024.

Tres de los hechos ocurrieron en el Interior provincial y el cuarto fue un hombre de 50 años que permanecía internado en el hospital Escuela de Corrientes desde el pasado 25 de noviembre.

Los datos obtenidos indican que esta persona, identificada como Javier Castillo había chocado con su moto contra una palmera del parterre central de la avenida Raúl Alfonsín al 5.400 de la Capital correntina.

De acuerdo con los datos obtenidos de manera extraoficial, la Fiscalía habría decidido no iniciar acciones al considerar que la víctima se habría accidentado de manera solitaria, sin mediar responsabilidad de otras personas.

En una primera instancia las actuaciones quedaron en competencia de la jurisdicción de la Comisaria 16° Urbana.

Por otra parte, en la comisaría de Gobernador Martínez, investigan la muerte de dos personas, luego que una motocicleta colisionara contra un peatón a las 0.30 de este viernes en el kilómetro 10 de la Ruta Provincial 19.

Por causas que se tratan de deteminar, una pareja que se movilizaba en una Honda CRF 230 cc chocó contra un hombre que caminaba por la cinta asfáltica, quien fuera identificado como Juan Carlos Vallejos 60 años.

Fallecieron en el acto, el ciudadano Vallejos y Evelyn Bordón de 20 años quien viajaba como acompañante de la moto guiada por Elias Ramos, de quien solo se informó que es mayor de edad, y resultó con lesiones de menor consideración.

La fiscalía en turno dispuso que se lleven a cabo las pericias en accidentología.

La otra tragedia vial en territorio provincial se produjo en la tarde del jueves luego del despiste y posterior vuelco de una Renault Kangoo sobre la Ruta Nacional 14, jurisdicción de la Comisaría de Distrito Colonia Libertad.

De acuerdo con los datos brindados desde la Policía, el conductor perdió el control del rodado cuando avanzaba a la altura del kilómetro 405 del mencionado corredor vial.

El vehículo que protagonizó este luctuoso siniestro vial era conducido por un hombre identificado como Ricardo Gutierrez (32), a quien acompañaban Camila Esclera (29) y Roosmery Miersinche (71).

Esta última mujer falleció en el acto, producto de las severas lesiones sufridas, en tanto que los otros dos protagonistas resultaron con lesiones de menor consideración, según determinaron los médicos que asistieron a las víctimas.

