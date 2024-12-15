Intensa búsqueda a una adolescente correntina

La Policía de Corrientes informó este domingo que solicitan colaboración para dar con el paradero de una menor.

Se trata de Lorena Jazmín Fernandez de 16 años de edad, quien se ausentó de su hogar ubicado en el barrio Quilmes desde el sábado.

La denuncia correspondiente fue realizada por una persona de apellido Escalante.

Sus características físicas son las siguientes: Tes blanca, con cabello castaño oscuro largo lacio y 1,63 de estatura aproximadamente.

Vestía: short de boca y crocs color azul.

Todas aquellas personas que puedan colaborar con información podrán hacerlo ante la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor 4432913; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior.