Condenaron a dos hermanos a cadena perpetua por un homicidio

Dos hermanos, fueron condenados a cadena perpetua por el crimen de Carlos Daniel Mosqueda de 20 años, ocurrido en el barrio Juan de Vera el 21 de junio de 2020 donde la víctima recibió una feroz golpiza.

El Tribunal Oral Penal N°2 integrado por Juan José Cochia como presidente, y Ariel Héctor Azcona y Román Facundo Esquivel, halló culpable a dos personas por el hecho que sucedió por calle Ba­rran­que­ras al 2900, durante horas de la madrugada.

Después de varias jornadas de debate se estableció la responsabilidad de ambos por la comisión del delito "homicidio calificado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas".De ese modo la sentencia a prisión perpetua alcanzó a los hermanos Walter Raúl Gómez y Claudio Adrián Gómez.La víctima Carlos Daniel Mosqueda, había sido hallada en aquella ocasión con signos de haber recibido una brutal golpiza, por lo cual lo derivaron una ambulancia hacia un centro de salud.

Fueron los vecinos que dieron aviso a la Policía sobre la presencia del joven lesionado que falleció cuatro días después mientras permanecía internado en el hospital Escuela de la Capital correntina.Luego de la sentencia, el Tribunal Penal 2, estableció que la lectura de los fundamentos del fallo se darán a conocer el 23 de diciembre próximo a las 12.30.

