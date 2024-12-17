Encontraron el cuerpo de un joven que se ahogó en el río Paraná

La Policía de Corrientes informó este lunes que encontraron el cuerpo de un joven que se ahogó en la localidad de la Cruz.

Según las primeras diligencias, el lamentable hecho ocurrió el 15 de diciembre alrededor de las 15:30 horas, en un valentón de la represa ubicado en el Paraje 3 Certos, en la costa del Guaviravi.

En ese momento, cuatro personas se encontraban circulando por el lugar a bordo de un automóvil. En circunstancias que aún están siendo investigadas, un joven de 21 años decidió ingresar a las aguas con el fin de refrescarse.

En un momento determinado, el joven desapareció de la superficie acuática.

Ante esta situación, los acompañantes dieron aviso inmediato a las autoridades policiales y a la Prefectura Naval Argentina. Tras intensas tareas de rescate, los efectivos lograron localizar el cuerpo sin vida del joven en la jornada de ayer.

Se realizaron los trámites correspondiente del caso.