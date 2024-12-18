Condenan a prisión a un hombre que mostró sus partes íntimas a una niña

Condenaron a un hombre a 3 años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de “Exhibiciones obscenas agravadas por ser la víctima menor de 13”, informaron este miércoles desde el Superior Tribunal de Justicia.

El hecho ocurrió el 31 de mayo de 2024 entre las 7.30 y 11.30 de la mañana cuando el condenado ingresó a la vivienda de una mujer y le exhibió el pene a su hija de 12 años.

La sentencia fue la N.º 132/24 firmada ayer, 17 de diciembre.

En el caso intervino la Asesora de Menores Lelia María Mercedes Meza Vallejo Añasco, por la niña víctima y el defensor oficial del condenado fue el doctor Joaquín J.S. Romero.

La Fiscal remarcó que la víctima era triplemente vulnerable por ser niña, por ser mujer y por tener el carácter de violencia sexual, el bien jurídico protegido en este marco, solicitó dada la gravedad del caso que la pena sea de cumplimiento Efectivo.

El máximo de la pena según el Código Penal es de cuatro años y se lo condenó a tres y seis meses.