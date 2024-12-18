¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ricardo Lorenzetti puente Chaco-Corrientes Desvíos de colectivos
CORRIENTES

Un joven vio un control policial e intentó escapar

Fue en Ituzaingó donde demoraron al sospechoso, quien fue infraccionado

Por El Litoral

Miércoles, 18 de diciembre de 2024 a las 16:59

Un joven intentó escapar al ver un patrullero de la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó que hacía recorridas en prevención de ilícitos, por la Ruta Nacional 12. Tras una breve persecución fue demorado para su identificación.


Ocurrió alrededor de las 19 del martes en el kilómetro 1260 del mencionado corredor vial donde interceptaron al sospechoso cuando salía de uno de los campos de la zona e intentó negarse a ser identificado.

Fue trasladado a la dependencia policial donde comprobaron que se trata de Darío V. a quien aplicaron una contravención por incumplir el artículo 84 del código de faltas de Corrientes.

