Muere un comerciante correntino en un intento de robo en pleno centro

Un comerciante correntino se resistió a un robo en pleno centro capitalino y, por razones que se intentan determinar, murió en el acto. El intento se robo sucedió en un domicilio de calle Moreno al 1100. La Policía confirmó a El Litoral: "No hay orificio o lesiones compatibles con arma de fuego. Se realiza autopsia"

Dos delincuentes ingresaron por la fuerza a una casa por calle Moreno, entre San Juan y Mendoza, y un hombre de 62 años se resistió al hurto. La situación de violencia y tensión le habrían provocado un ataque cardíaco, que le provocó la muerte.

Según la policía, los ladrones conducían un peugeot 208 full color gris con llantas de aleacion y quema coco, dominio PLJ 990