Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
CORRIENTES

Horror en Corrientes: rescataron a una menor e investigan si fue víctima de trata

La joven tiene 17 años.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de diciembre de 2024 a las 09:22

En el transcurso de la mañana del martes se realizó un operativo y rescate de una menor de edad en un barrio capitalino.

El hecho ocurrió en calle Necochea al 4360. 

Según las primeras versiones, la menor estaría siendo explotada sexualmente. El caso está siendo investigado. 

En dicho domicilio rescataron a una menor de 17 años que se encontraba desaparecida de un hogar de menores.

Según fuentes policiales, la investigación se inició hace varios meses a partir de información obtenida a través de una página web donde se ofrecían servicios sexuales.

En dicha plataforma se logró identificar a la menor, lo que permitió a los investigadores dar con el domicilio allanado. Se trata de un edificio que cuenta con locales comerciales en la planta baja y viviendas en los pisos superiores.

 

