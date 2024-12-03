Investigaban un delito y hallaron dosis de estupefacientes en la casa de una joven

En el allanamiento a una casa de calle Necochea al 4300, incautaron este martes a la mañana dosis de cocaína y marihuana, por lo cual una menor de 17 años quedó implicada en una causa por infracción a la Ley 23737.

El Juzgado Federal dispuso el secuestro de una balanza y del estupefaciente encontrado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado: dos envoltorios de cocaína con un peso total de 1,8 gramos y 1 "cigarrillo" de armado casero con marihuana con un peso de 0,4 gramos, además de una balanza digital de precisión.

Cabe señalar que en ese domicilio la Dirección de Investigación Criminal (DIC) practicaba un allanamiento, en colaboración con la Fiscalía en turno y por orden del Juzgado de Garantías. En relación con la causa, secuestraron celulares, arma de fuego calibre 22, y varios cartuchos del mismo calibre, entre otros objetos.