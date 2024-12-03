¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes
CORRIENTES

Encontraron el cuerpo de un hombre en la ruta e investigan si fue atropellado

El hecho ocurrió el lunes por la noche. La Policía intenta dar con un posible vehículo involucrado. 

Por El Litoral

Martes, 03 de diciembre de 2024 a las 08:45

La Policía de Corrientes informó que encontraron el cuerpo de un hombre por la Ruta Nacional 14 e investigan si fue atropellado por un vehículo que aparentemente se dio a la fuga.  

El hecho ocurrió el lunes por la noche a la altura del kilómetro 632 en inmediaciones de  La Estación Torrent que es una localidad de Alvear. 

Según la información oficial, la víctima fue identificada como Ángel Gómez de 36 años de edad. La primera hipótesis es que fue protagonista de un siniestro vial. 

Al respecto, se llevaron a cabo distintas diligencias investigativas, tratándose de establecer  en qué circunstancia y como sucedió el hecho.

Además, los efectivos policiales se encuentran tratando de localizar al vehículo involucrado. 

Por ello, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno y la Comisaria de Distrito Eusebio Torrent, prosiguiéndose con las diligencias de rigor pertinentes. 

