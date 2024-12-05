Tormenta eléctrica en Corrientes: un rayo provocó dos heridos y destrozos en un hogar

Dos personas resultaron lesionadas tras la caída de un rayo que impactó en una vivienda ubicada en una zona rural de la localidad de La Cruz.

El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 21 en Paraje Isoquí.

Las personas afectadas fueron identificadas como Estela F. y su hijo Juan Ramón C., de 17 años. Según relataron, el rayo impactó sobre la antena de cable de la vivienda, lo que provocó una descarga eléctrica que alcanzó el interior de la casa, incendiando el televisor de la habitación en la que se encontraban.

Estela sufrió afectaciones en la vista, mientras que su hijo resultó con quemaduras en la zona intercostal.

Ambos fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua, la mujer permaneció internada por más de 48 horas debido a la gravedad de sus heridas. Además, la descarga eléctrica dañó varios electrodomésticos de la vivienda, precisó el portal NoticiasdelaCrvz.

Actualmente, Estela y su hijo enfrentan dificultades para retomar sus actividades habituales y apelan a la solidaridad de la comunidad. Necesitan alimentos y pañales para los niños pequeños que viven con ellos.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al número 3772 578833.