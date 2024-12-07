Un hombre mató a su hermano tras una pelea y fue condenado a tres años de prisión

Un hombre fue condenado a tres años de prisión tras el desarrollo de un debate en el Tribunal Oral Penal N° 2, por el homicidio de su propio hermano, ocurrido en febrero del 2023 en la localidad de Concepción.

El acusado, Osvaldo López presenció la audiencia vía zoom, que concluyó con la sentencia de tres años de prisión en suspenso, por el delito de “Homicidio simple con exceso en la legítima defensa”.

El tribunal, compuesto por Juan José Cochia, en calidad de presidente y Román Facundo Esquivel y Ana del Carmen Figueredo, como vocales.

El fiscal Carlos Daniel Lezcano de la Unidad Fiscal de Santa Rosa solicitó una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, con la finalidad de que pueda realizar un tratamiento para superar su adicción al consumo de bebidas alcohólicas y adquirir herramientas para el manejo de sus impulsos que pueden llevarlo a cometer actos agresivos hacia terceros.En tanto que el abogado defensor José Nicolás Báez pidió la aplicación de una pena de tres años de prisión en suspenso, considerando que Osvaldo López posee familiares que pueden ayudarlo a una mejor vinculación y realizar un tratamiento ambulatorio para el consumo problemático de bebidas alcohólicas.

Finalmente, el Tribunal, por unanimidad resolvió condenarlo a la pena de tres años de prisión en suspenso, con la obligación de no cometer delitos, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en forma abusiva, fijar domicilio que no puede variar sin conocimiento de la Oficina de Control de Reglas de Conducta del Juzgado de Ejecución de Condenas.También dispusieron que realice un tratamiento psicológico ambulatorio para el desarrollo de las herramientas necesarias que le permitan controlar sus impulsos, cuya constancia deberá presentar ante el Juzgado de Paz de Concepción.

Hechos

Los trágicos acontecimientos ocurrieron el 8 de febrero de 2023, entre las 6 y las 7, en un domicilio de calle Güemes s/n del barrio Las Ánimas de la localidad de Concepción.

Los hermanos Osvaldo y Miguel López pasaron la noche consumiendo bebidas alcohólicas. Durante la mañana se desató una fuerte discusión entre ambos que al parecer habría terminado cuando uno de ellos decidió alejarse para dormir.

Según el testimonio recogido, Osvaldo se hallaba en la cama cuando Miguel intentó ahorcarlo y, ante la reacción del hombre que descansaba, el atacante tomó un cuchillo para agredirlo.

La situación pasó a mayores ya que Osvaldo tomó una madera de más de un metro, con la cual le causó graves lesiones que finalmente desencadenaron en la muerte de Miguel López.

De acuerdo con la descripción, la pelea trágica sucedió en la calle, donde el hombre que tenía el palo en la mano continuó con la golpiza aún cuando su hermano yacía indefenso en el suelo.

La acción le ocasionó heridas y fracturas de cráneo y mano derecha, de carácter graves, por las cuales falleció siete días después, cuando permanecía internado.

