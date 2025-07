Nuevos allanamientos y más pericias: cómo sigue la investigación del caso Loan

Pasaron 40 días desde el almuerzo en el que Loan Peña fue visto por última vez. Todavía continúan los allanamientos en la localidad correntina de 9 de Julio y diferentes testigos siguen con las declaraciones ante la Justicia, pero el nene de cinco años no aparece. Hay ocho personas detenidas.

En las últimas horas, apareció como nuevo testigo el Agustín Ybarra, el chofer del vehículo en el que fue trasladada Laudelina Peña cuando declaró un sábado a la madrugada ante Justicia provincial cuando la causa estaba en el fuero Federal. También fue citado el viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio, Luis Alberto González.

Ybarra, al igual que González, deberá brindar su testimonio el próximo lunes 29 de julio ante la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo. Días atrás había trascendido que el chofer del vehículo era Rafael Horacio Miranda, pero después se constató que era otro.

Ybarra condujo ese día el auto que sería propiedad del senador provincial Diego Pellegrini, en el que viajaban la tía de Loan y el abogado José Fernández Codazzi.

Dentro del vehículo se habría producido la amenaza contra Laudelina para que declare sobre un presunto homicidio accidental del chico tras ser atropellado por el excapitán de navío Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava.

Ese mismo día, la jueza citó a declaración testimonial al viceintendente de 9 de Julio por el hallazgo de huellas del pequeño en el campo, donde después se encontró el botín que había sido plantado.

Siguen los allanamientos en 9 de Julio

Por pedido de la jueza federal Pozzer Penzo, la Policía Federal encabezó el lunes una serie de allanamientos en la localidad correntina de 9 de Julio vinculados al matrimonio Pérez y Caillava.

Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) revisaron en dos locaciones puntuales: la casa de Cristian Bertón, excuñado de Caillava y la casa del hijo de la exfuncionaria, Jorge Bertón.

Allí, realizaron pericias sobre distintos vehículos, en particular en una lancha y en una camioneta blanca. Además, realizaron un operativo sobre una estación de servicio, propiedad del exmarido de Caillava.

Entre las 17 y las 20, los efectivos estuvieron otra vez en la casa de Pérez y Caillava para realizar una inspección por cuarta vez desde que comenzó la búsqueda de Loan.

El comisario Maciel pidió ampliar su declaración

El comisario Walter Maciel pidió el lunes ampliar su declaración. El viernes pasado, el exjefe de la comisaría de 9 de Julio brindó su testimonio de manera virtual, pero al parecer le quedaron algunas cosas por decir.

En su indagatoria anterior, el expolicía, que está preso por presunto encubrimiento en la causa Loan, criticó al fiscal de Corrientes. “Me llevan secuestrado y detenido de manera ilegal”, aseguró.

El domingo, el “informante” de Maciel, Francisco Méndez, declaró ante la Justicia. Estos fueron algunos de los detalles de su testimonio:

“Se me da por cruzar el monte y me encuentro con un barrio, y con el rastro de la criatura”.

“Seguí las huellas hasta que, en el medio del barro, se veían las dos patas sin zapatillas. Y, entonces, pensé ´la zapatilla habrá quedado en el barro´”.

“Llamé a la guardia de la comisaría de 9 de Julio. El llamado fue a las dos de la tarde, aproximadamente”.

“Me atienden y yo digo: ´dame con tu jefe´. Y me dice ´yo soy el jefe, soy el comisario Maciel´. Y yo le digo que encontré huellas y que ya preservé el lugar”.

“Maciel me dijo: ´No llames a nadie, Méndez´”.

“Después de esa llamada llegaron al lugar de las pisadas cuatro mujeres, entre ellas Laudelina y Macarena”.

“´Gritaban: ¿dónde está la zapatilla de Loan?´”.

