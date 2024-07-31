Caso Loan: la jueza recibió tres audios claves que podrían dar un giro a la investigación

En las últimas horas, la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años, tuvo novedades. El dato surgió luego de que la jueza Cristina Pozzer Penzo levantara el secreto de sumario.

Según trascendió, a la magistrada le llegó un sobre que contenía información con respecto a la exfuncionara María Pérez Caillava y Carlos Pérez. Además, dentro se encontraban tres audios de los que todavía la Justicia no disponía, por lo que podría darle un giro inesperado al caso.

La jueza federal recibió una carpeta con información que contenía, en primer lugar, la información puntual sobre una ubicación. Por esta razón, de inmediato ordenó un nuevo allanamiento en busca de pruebas contra el matrimonio Pérez-Caillava.

El sobre que le llegó a la jueza contenía información sobre el matrimonio Pérez-Caillava.

La búsqueda en el domicilio tendría que ver con un escondite donde podrían haber ocultado algunos elementos. Sobre esto, A24 informó que se habla de teléfonos que no fueron entregados, dólares escondidos de los que no se pueden saber la procedencia legal y drogas.

Los investigadores del caso avanzaron con el peritaje del celular de Catalina, la abuela del menor, y encontraron 166 llamadas, de las cuales 34 habían sido eliminadas. Además, había dos carpetas, tres números de IMEI y 31 contactos.

Su teléfono, un Samsung modelo GSM GT E1205Q, es un dispositivo añejo y no tiene muchas aplicaciones, por lo que facilitó el trabajo de la brigada del Departamento Antisecuestros de la Policía Federal Argentina.

La pericia apuntó que Catalina tenía agendados a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, y Antonio Benítez, marido de Laudelina Peña, todos ellos detenidos por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño. Además, Diego "Huevo" Peña, esposo de Camila Núñez, también estaba entre los números hallados.

Antes de la desaparición de Loan, Catalina realizó 13 llamadas entre las 11:56 y las 13:30. Esto llama la atención porque de acuerdo al testimonio de Macarena, hija de Laudelina y Benitez, ella, su hermana, Loan y su padre José llegaron a las 10:41 de la mañana. La chica aseguró que su madre ya se encontraba allí porque "había ido a cocinar".

El informe también precisó la abuela de Loan se comunicó con personas que ya estaban en su casa. Además, una llamada que llamó la atención de los investigadores fue la que recibió desde Buenos Aires, sin agendar, a las 16.12. La misma, duró 9 minutos y 25 segundos.