Incautaron 80 kilos de carne vacuna por faena clandestina

En un camino de la zona rural de Itatí, demoraron una camioneta con más de 80 kilos de carne vacuna, sin documentación que acreditara su procedencia. Fue durante un operativo de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica Capital, llevado a cabo en sectores del Paraje San Benito por la Ruta Provincial N° 20.

Durante el procedimiento, los efectivos observaron un vehículo guiado por un hombre que transportaba en la caja de la camioneta, cubierta con una lona, productos cárnicos bovinos sin documentación que acreditara su procedencia.

Ante tal situación, se procedió a la aprehensión del chofer y al secuestro del vehículo junto con los siguientes elementos: sogas, cuchillos, chairas, aparejo con cadena de 8 metros, ganchera y los productos cárnicos.

Luego, ya en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica Capital, se dio intervención a la Fiscalía en turno, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales de oficio por supuesta infracción al Art. 206 del Código Penal Argentino.